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Народный защитник сделал заявление в связи с освобождением пр. Руставели от палаток


11.06.2018   13:11
Согласно законодательству Грузии, проведение собрания и манифестации на проезжей части допустимо тогда, когда проведение иначе невозможно, исходя из количества участников, — об этом заявила Народный защитник Нино Ломджария.

По ее словам, у правительства Грузии или органа самоуправления есть право ограничить право лица на манифестацию или собрание на проезжей части, если перекрытие дороги не обусловлено количеством народа.

«Я и мой аппарат работаем в круглосуточном режиме для защиты прав Зазы Саралидзе и всех тех лиц. Мы хотим посмотреть все детали дела и потребовать ответственности всех, кого возможно. Сейчас работаем над устранением всех тех проблем. Которые являются системными. Согласитесь, что масштаб этого дела выходит за рамки конкретного случая и выявляет другие глобальные проблемы. Это – дело, где на повестке дня как защита прав Давида Саралидзе, а также прав и интересов других погибших детей. Я полностью понимаю личностное волнение и злость, которая может быть у г-на Зазы и собравшемуся там любого лица, однако несмотря на это, необходимо, чтобы форма протеста была законной», — заявляет Нино Ломджария.

По ее оценке, блокирование проезжей части дороги нанесет ущерб лишь тому населению, которое ежедневно передвигается по улицам и солидарно с Зазой Саралидзе.

Палатки на проспекте Руставели перенесли с автомобильной дороги и движение автомашин возобновилось






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