Кобахидзе: Грузия и Болгария создают естественный мост между Европой и Азией

11.06.2018 13:34 По словам председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, Грузия и Болгария, с учетом местоположения, создают естественный мост между Европой и Азией, а для полного освоения потенциала Черного моря и широкого региона, необходимо использовать эти возможности.



Ираклий Кобахидзе говорил об отношениях между Грузией и Болгарией после встречи с болгарским коллегой Цветой Караянчевой.



По словам Кобахидзе, на встрече речь шла о событиях в странах и регионе, а также важных вопросах в двухсторонних отношениях.



«Мы поблагодарили болгарского коллегу за поддержку территориальной целостности Грузии, а также европейских и евроатлантических стремлений со стороны Болгарии. С этой точки зрения, Грузия ценит усилия Болгарии, как контактного посольства НАТО и председателя Совета ЕС. Мы ознакомили гостей с широкомасштабными реформами в стране, цель которых – укрепление демократии в Грузии, повышение благополучия, укрепление стабильности и безопасности. Уже 26 лет у наших стран есть прекрасные политические и дипломатические отношения. Однако, кроме этого, наши народы связывает многовековая история, что мы очень ценим и лелеем. Хочу в этом контексте особо подчеркнуть монастырь Петрицони, он же монастырь Бачкова, основанный братьями Бакурианидзе в 1083 году, который является символом культурного единства и духовного наследия Грузии и Болгарии», — отметил председатель парламента Грузии.



Ираклий Кобахидзе откликнулся и на меморандум, которые подписали стороны.



«С учетом таких динамичных и тесных отношений, мы подписали договор о стратегическом партнерстве между парламентами, с помощью которого переведем двухсторонний парламентский диалог на существенно новый этап и создадим основу для будущего сотрудничества в разных сферах», — заявил Кобахидзе.















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