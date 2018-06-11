Первое заседание парламентской следственной комиссии по делу об убийстве двух подростков пройдет 13 июня

11.06.2018 14:49 Первое заседание временной парламентской следственной комиссии, созданной по делу об убийстве на улице Хорава в Тбилиси, пройдет 13 июня в Кутаиси.



Как заявил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, до этого члены комиссии ознакомятся с материалами дела, которые будут пересланы в парламент из суда и прокуратуры.



«После ознакомления с материалами дела мы обсудим, кого и когда вызвать на заседание, я думаю, в первую очередь, мы должны выслушать Саралидзе и Дадунашвили и более углубленно ознакомиться с их претензиями, а затем мы должны определиться с т.н. следственной стратегией», - заявил Мдинарадзе.















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