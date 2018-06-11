Болгария выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии - Караянчева

11.06.2018 14:53 Президент Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева заявила, что Болгария выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах.



Караянчева сегодня встретилась со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе, после чего сделали совместное заявление.



По её словам, стороны положительно ведут политический диалог.



«Подтверждением этому является подписанное сегодня соглашение между парламентом Грузии и Национальной ассамблеей Болгарии. Согласно документу, обе стороны стремятся усилить интеграцию Грузии в евроатлантические структуры. Всем известно, что Болгария является председателем Совета ЕС, что дало нам дополнительные возможности для углубления наших отношений. Я положительно оцениваю, что в новой конституции Грузии записано желание стать членом ЕС и НАТО. Мы выражаем полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах. Можете рассчитывать на нашу поддержку и в будущем.



Напомним, что в Европейском парламенте сегодня выступала болгарский докладчик в вопросах визалиберализации Мария Габриэль, которая сегодня является еврокомиссаром. В этом же контексте я хотела бы подчеркнуть двусторонние отношения между Грузией и Болгарией в сферах безопасности, нелегальной миграции, терроризма, незаконного оборота наркотиков», — сказала Караянчева.















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