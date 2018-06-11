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Прокуратура распространяет заявление по вопросу меры пресечения в отношении Мирзы Субелиани и Мераба Морчадзе
11.06.2018 16:14
Главная прокуратура распространяет заявление по вопросу меры пресечения в отношении обвиняемого в недонесении о преступлении особой тяжести Мирзы Субелиани и задержанного по обвинению в подкупе свидетеля Мераба Морчадзе.
«Следствием установлено, что М.М. оказал воздействие на свидетеля убийства на территории ул. Хорава N4 М.К. в целях изменения информации, переданной следствию. М.М. несколько раз передал свидетелю денежную сумму и пообещал, что если тот изменит в ходе показаний в суде информацию, переданную следствию, и не разоблачит Г.Дж в преступлении, поможет ему материально и в случае ожидаемых сложностей, обеспечит поддержкой СМИ широких общественных масс.
Проведенным следствием также установлено, что первого декабря 2017 года после убийства двух несовершеннолетних на территории ул. Хорава N4, М.С. стало известно о преступлении, совершенным Г.Дж., однако он не сообщил об этом правоохранительным органам.
М.М. был задержан 8 июня 2018 года, а М.С. 9 июня 2018 года. М.М. обвиняется по второй части 372-ой статьи (подкуп свидетеля, с предложением любой имущественной выгоды), а М.С. по и 376-ой статье УК (недонесение об особо тяжком преступлении).
По уголовному делу продолжается расследование, которое ведет министерство внутренних дел», — говорится в заявлении прокуратуры.
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