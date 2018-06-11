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Полиция разобрала палатки участников акции у здания парламента - задержан лидер ЕНД


11.06.2018   16:45
Полиция разогнала акцию протеста, проходящую на площади перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Полиция также разобрала установленные там палатки и забрала с собой плакат с девизом акции "Не убивай меня".

На месте проведения акции произошло противостояние между членами «Национального движения», их сторонниками и правоохранителями. Инцидент случился после того, как член «Национального движения» Ника Мелия вместе со сторонниками перешел дорогу с территории парламента и попытался связаться с главой патрульной полиции Теймуразом Купатадзе.

В ходе противостояния на проспекте Руставели были задержаны несколько человек, среди них – лидер «Национального движения» и депутат парламента Ника Мелия, депутат Тбилгорсобрания Ираклий Надирадзе, член ЕНД Леван Хабеишвили, член "Новой Грузии" Георгий Хабурзания и другие.


Ниже на видео - депутат тбилисского городского собрания Ираклий Надирадзе дает интервью ТВ "Пирвели", пока его уносит полиция:







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