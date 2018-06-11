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Спикер парламента Ираклий Кобахидзе встречается с главой МВД Грузии
11.06.2018 17:44
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встречается с министром внутренних дел Георгием Гахария.
По информации журналиста Первого канала, встреча проходит в парламенте в эти минуты.
Предположительно, на встрече обсуждаются события на проспекте Руставели.
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