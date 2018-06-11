Непропорциональное вмешательство в свободу выражения - Омбудсмен о разборе палаток участников акции

11.06.2018 17:53 Народный защитник Грузии Нино Ломджария оценивает разбор палаток протестующих полицией как непропорциональное вмешательство в свободу выражение. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Фейсбук.



Напомним, что полиция сначала вынудила участников акции перенести палатки с проезжей части проспекта Руставели на тротуар, а затем и вовсе разобрала палатки. Это вызвало недовольство участников акции, в том числе представителей политических партий. Произошло противостояние с полицией, в результате чего были задержаны несколько членов оппозиционных партий, в том числе депутат парламента Грузии Ника Мелия. Следует отметить, что МВД опровергло задержание Ники Мелия.



Народный защитник Нино Ломджария также прокомментировала произошедший сегодня в столовой Тбилгорсуда инцидент, в ходе которого полиция не позволила пообедать одному из организаторов акции Звиаду Куправа и силой утащило его в зал заседаний несмотря на то, что судебный процесс был отложен на несколько часов.



"Так быстро развиваются события, что сложно все оценивать, но на данный момент мы считаем, что разбор палаток, расположенных на тротуаре, было непропорциональным вмешательством в свободу выражения. МВД должно опубликовать информацию обо всех задержанных - кто и по какой статье задержан - разбираемся с каждым по-отдельности и у нас нет полной картины.



Всем могут обращаться к нам для изучения законности их задержания. Наши представители также находятся на месте и следят за ситуацией.



По инциденту в столовой Тбилисского городского суда необходимо начать изучение дела на основании показаний свидетелей и видеоматериалов, а в случае превышения должностных полномочий должен встать вопрос ответственности соответствующих лиц", - заявила Ломджария.















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