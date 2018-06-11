Тина Бокучава: Власть в истерике

11.06.2018 18:42 «Когда устраиваешь погром палатки, в которой находятся два отца убитых сыновей, и затем людей, вышедших из судебного заседания на перерыв, похищаешь из столовой, и разбиваешь об их головы тарелки, это действия ненормальной власти, находящейся в панике» - заявила член "Национального движения" Тина Бокучава в разговоре с "Интерпрессньюс" перед парламентом.



По словам Тины Бокучава, партия ЕНД объявляет солидарность всем, кто борется за правду.



"Призываю всех, отложить политическую принадлежность, и присоединится к акции. Нас всех должно объединять одно желание, чтобы были наказаны люди, которые покрывают убийц Темирлана Мачаликашвили и Датуны Саралидзе. Мы видим, что власть в истерике. Когда устраиваешь погром в палатке, в которой находятся два отца убитых сыновей, и затем людей, вышедших из судебного заседания, похищаешь из столовой, и ломаешь об их головы тарелки, это действия ненормальной власти, находящейся в панике. Мы объявляем солидарность, и поддерживаем правду этих людей"- заявила Тина Бокучава.

















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