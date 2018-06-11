ГПУ закрыла производство в отношении замдиректора НАБУ Углавы

11.06.2018 19:16 Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство о возможном сокрытии гражданства Грузии и уклонении от уплаты налогов заместителем директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавой, сообщил "Українським новинам" источник в правоохранительных органах 11 июня.



"Насколько я знаю, дело закрыто", – сказал собеседник агентства.



По его словам, в рамках данного производства правоохранители не истребовали в НАБУ никаких документов, а также не вызывали в ГПУ Углаву.



Точные причины закрытия дела источник не назвал.



В декабре 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко говорил, что Углава в момент назначения на должность мог иметь грузинское гражданство.



В решении Печерского районного суда Киева от 13 мая 2017 года было указано, что Генпрокуратура проводит расследование в отношении Углавы по подозрению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии гражданства Грузии. Отмечалось, что суд предоставил следствию доступ к секретным документам.



Углава был назначен на должность первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины в апреле 2015 года. С 1998 года, как указано в официальной биографии, он работал в органах прокуратуры Грузии. В 2009–2012 годах был заместителем главного прокурора Грузии.















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