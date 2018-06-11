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Заявление о задержании Левана Хабеишвили в МВД назвали технической ошибкой


11.06.2018   19:47
В министерстве внутренних дел поясняют, что не задерживали члена Тбилисского сакребуло от «Национального движения» Левана Хабеишвили.

Как говорится в заявлении МВД, в ходе перечня задержанных лиц произошла техническая ошибка.

«Министерство внутренних дел уточняет распространенную информацию о задержанных. В частности, произошла техническая ошибка в ходе перечня личности лиц, правоохранители не задерживали члена сакребуло Левана Хабеишвили», говорится в заявлении МВД.

Вместе с тем, на сегодняшнем брифинге в МВД заявили, что в ходе акции на проспекте Руставели были задержаны члены «Национального движения» Ираклий Надирадзе и Леван Хабеишвили.






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