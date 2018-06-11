Заявление о задержании Левана Хабеишвили в МВД назвали технической ошибкой

11.06.2018 19:47 В министерстве внутренних дел поясняют, что не задерживали члена Тбилисского сакребуло от «Национального движения» Левана Хабеишвили.



Как говорится в заявлении МВД, в ходе перечня задержанных лиц произошла техническая ошибка.



«Министерство внутренних дел уточняет распространенную информацию о задержанных. В частности, произошла техническая ошибка в ходе перечня личности лиц, правоохранители не задерживали члена сакребуло Левана Хабеишвили», говорится в заявлении МВД.



Вместе с тем, на сегодняшнем брифинге в МВД заявили, что в ходе акции на проспекте Руставели были задержаны члены «Национального движения» Ираклий Надирадзе и Леван Хабеишвили.















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