Грузинский водитель установил рекорд - 120 штрафов за вождение в нетрезвом виде

11.06.2018 19:49 Служба государственного аудита провела аудит эффективности мероприятий правового реагирования Министерства внутренних дел на нарушения правил дорожного движения.



Согласно Службе аудита, только на 10 водителей в период с 2011 года до 1 января 2018 года числится 622 единицы штрафа (805,72 тысячи лари). В том числе в целом не оплачено 591 единицы штрафа (800,09 тысячи лари), из которых 92,4%, то есть 546 штрафов (749,2 тысячи лари, то есть 93%) переданы для исполнения, но безрезультатно.



В отчете Службы аудита сказано, что в последние годы на дорогах Грузии в результате автоаварий гибнет более 500 человек в год, а количество пострадавших больше 8 000 человек.



В таблицу отчета Службы аудита попали 10 самых непослушных водителей, и история четверых из них. Самому непослушному из 10 водителей выписали 120 штрафов за вождение в нетрезвом виде.



Данный водитель постоянно водил автомашину, оформленную на имя другого гражданина, в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные полицейские Главного управления патрульной полиции Имерети в 2017 году оштрафовали водителя 127 раз из-за нарушения правил дорожного движения. Из них в 120 случаях штраф выписан по части 43 статьи 116 административного правонарушения, то есть вышеуказанные патрульные полицейские почти каждый третий день останавливали и штрафовали "водителя №1", находящегося в состоянии алкогольного опьянения, но безрезультатно. В этот период одни и те же патрульные инспектора выписали данному лицу по 11 штрафов. В целом в 2013-2017 годы "водитель №1" оштрафован 233 раза, и общая сумма возложенных на него штрафов превысила 323,5 тысячи лари, из которых оплачено только 870 лари (2,7%). Остальные штрафы либо переданы на исполнение, либо все еще имеют неоплаченный статус.



Кроме того, в двух случаях в виде административного штрафа использовано административное заключение сроком на 9 дней (7 и 2 дня). Вышеизложенные штрафы в основном (207 штрафов, в сумме 303,2 тысячи лари) связаны с управлением транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, тогда как этому лицу уже было приостановлено право вождения. А это во всех развитых странах рассматривается как правонарушение тяжелой категории, поскольку часто становится причиной автоаварии. В нескольких случаях это правонарушение сопровождалось нарушениями таких статей кодекса, как разговор на мобильном телефоне за рулем, управления автомашины без ремня, неповиновение требованию знака запрещения и т.д.



Автомашина, которым управлял вышеупомянутый водитель, зарегистрирована на другого гражданина, но на основании нотариального акта ее собственником является сам этот водитель. Поэтому на лицо, на которого зарегистрирована эта автомашина, не распространяют вышеупомянутую норму кодекса, и "водитель №1" по сегодняшний день продолжает управлять машиной. Исходя из того, что этот водитель социально незащищенный, и не обладает никаким имуществом, проведение мер исполнения по отношению к нему тоже безрезультатное.

















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