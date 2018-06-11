Задержанный депутат сакребуло Тбилиси стал интернет-звездой (+видео)

11.06.2018 19:54 Задержанный сегодня на акции протеста депутат Тбилисского сакребуло (горсовета) Ираклий Надирадзе стал интернет-звездой.



Видео задержания Надирадзе за считанные часы стало вирусным в грузинском сегменте интернета и за несколько часов набрало тысячи просмотров. Даже несмотря на драматизм момента, пользователи увидели в нем много забавного.



Дело в том, что депутат сделал комментарий в то время, как его тащили в машину четверо полицейских. Незавидное положение Надирадзе вовсе не помешало ему давать комментарий телекомпании «ПирWели».

Пока его «несли на руках», он успел сообщить, что задержание произошло в то время, когда он пытался помочь участнику акции отбиться от полиции. «Они на него набросились и душили за горло, я только хотел помочь их разнять. А потом меня похитили и теперь тащат, я не знаю куда», — сообщил Надирадзе, пока полицейские невозмутимо несли его в машину.



За последние несколько часов на протестной акции на проспекте Руставели полиция задержала девять человек. Этому предшествовала потасовка, начавшаяся после того, как представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и их сторонники перекрыли дорогу автомобилю полиции. Все задержанные, в том числе, Надирадзе, обвиняются в нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции.



Видео с задержанием Надирадзе грузинские пользователи фейсбука уже назвали и «лучшим интервью года», и «новым форматом в журналистике». Более того, у него появились подражатели.



Одна из тбилисских компаний по продаже телефонов Айфон разместила в фейсбуке рекламный ролик с пародией на ситуацию. Парень, которого также несут четверо, заявляет, что он всего лишь хотел купить телефон, после чего консультанты схватили его и потащили оформлять какие-то скидки и подарки.















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