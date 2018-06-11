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В Украине назвали инцидент с «Карпаталья» актом «спортивного сепаратизма»


11.06.2018   19:59
Министр молодежи и спорта Игорь Жданов возмущен участием футбольной команды «Карпаталья» в самопровозглашенном чемпионате мира среди непризнанных территорий.

По этому поводу Игорь Жданов обратился к Службе безопасности Украины с призывом отреагировать на такой акт «спортивного сепаратизма». Об этом он написал на странице в Facebook.

«Сепаратизму не место в украинском спорте! Не важно, какой он и кем финансируется и подпитывается, со стороны России, или других стран. Возмущен участием так называемой футбольной команды «Карпаталья» («Закарпатье» - на венгерском) в самопровозглашенном чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных территорий», - написал Жданов.

Как он отметил, ссылаясь на СМИ, в "этом «турнире» приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие", а в отборочных матчах даже команды из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, отметил министр, издание Mukachevo.net отмечает, что «организовал команду «Карпаталья» депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш».

«Призываю Службу безопасности Украины должным образом отреагировать на такой откровенный акт спортивного сепаратизма. Необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора «Карпаталья» на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и связи с террористическими и сепаратистскими группировками», - подчеркнул Жданов.

Напомним, что «Карпаталья» на турнире сыграла с грузинскими сепаратистами из Абхазии. Матч завершился в ничью 2:2.






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