Народный защитник встречается с членам временной парламентской комиссии

11.06.2018 21:20 «Встреча с членами временной парламентской следственной комиссии проходит по инициативе Зазы Саралидзе», — заявила народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая принимает участие во встрече в законодательном органе.



По словам Ломджария, у неё было желание поговорить с Зазой Саралидзе (организатор проходящей в Тбилиси акции, отец одного из убитых подростков - ред.) после произошедших сегодня событий.



«Как выяснилось, он направлялся в здание парламента и соответственно мы решили поговорить с ним о событиях, которые произошли сегодня и о расследовании дела. Сейчас мы собираемся поговорить вместе с членами следственной комиссии от парламентского меньшинства на те вопросы о которых хочет поговорить сам Заза Саралидзе», — заявила Нино Ломджария.



По ее словам, эта встреча носит деловой характер.



Как я понимаю, это не встреча в рамках комиссии, это деловая встреча и хочу выслушать Зазу Саралидзе и предоставить членам комиссии информацию, которой располагаю», — заявила Ломджария.















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