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Анна Гомеш: Мы стоим и всегда будем стоять рядом с Грузией против страны, которая является оккупантом
11.06.2018 23:53
«Мы стоим и всегда будем стоять рядом с Грузией и против страны, которая является оккупантом и нелегально занимает вашу территорию», — заявила в интервью Первому каналу европарламентарий Анна Гомеш.
По её словам, Россия нарушает права граждан Грузии, грубо нарушает принципы и нормы международного права.
«Убийство гражданина Грузии Арчила Татунашвили стало еще одним доказательством того, что ситуация тревожная и ЕС должен быть максимально активным. Мы никогда не смиримся с оккупацией, никогда не потерпим агрессии и попыток получить влияние на соседние государства», — сказала Анна Гомеш.
Вместе с тем, по её оценке, признание Сирией оккупированных территорий Грузии свидетельствует о том, что «режим Асада является марионеточным режимом Путина и Асад предпринимает все шаги после манипуляций им Россией».
По её оценке, решение о признании также является результатом манипуляций России.
«Режим Асада не имеет легитимности и не может действовать по политике непризнания. Европейский парламент находится на стороне Грузии. Вы не одиноки», — сказала Анна Гомеш.
Она добавила, что во время запланированных в Европейском парламенте дебатов 12-го июня, депутаты громко скажут, что оккупация неприемлема и должна закончиться.
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