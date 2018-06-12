Грузия ожидает очередного осуждения Европарламентом российской агрессии и оккупации

12.06.2018 10:48 Мы ожидаем, что в тексте резолюции Европарламента еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации, - об этом сообщила посол Грузии в Евросоюзе Натали Сабанадзе, откликнувшись на запланированные 12 июня в Европарламенте дебаты на тему - «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения».



По словам Натали Сабанадзе, важно, чтобы Европарламент еще раз сказал свое слово. Она отметила, что уже существует версия текста резолюции, но возможно, после дебатов он несколько изменится.



«Мы работаем над этой резолюцией очень долго. Мы начали разговор с Европарламентом около 6 месяцев назад. Исполняется 10 лет со времени российско-грузинской войны, и специально совпало с этой датой. Мы ожидаем, что еще раз будет осуждена российская агрессия, оккупация и будет идти речь о последствиях оккупации, имеющихся на данный момент. Фактически можно сказать, что, правда, война окончена, но агрессия с российской стороны продолжается, особенно на наших оккупированных территориях. Важно, чтобы Европарламент еще раз сказал свое слово. Прошло довольно много времени, и важно зафиксировать позицию о том, что происходит на оккупированных территориях Грузии», - сказала Сабанадзе.



Сегодня Европарламент проведет дебаты на тему – «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения». Информация об этом размещена на официальном сайте Европарламента. После дебатов будет принята резолюция.



Сессию Европарламента по данному вопросу откроет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.















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