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Европарламент проведет дебаты на тему «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения»
12.06.2018 10:52
Сегодня Европарламент проведет дебаты на тему – «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения».
Информация об этом размещена на официальном сайте Европарламента. После дебатов будет принята резолюция.
Сессию Европарламента по данному вопросу откроет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
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