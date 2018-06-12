Европарламент проведет дебаты на тему «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения»

12.06.2018 10:52 Сегодня Европарламент проведет дебаты на тему – «Оккупированные территории Грузии - десять лет после российского вторжения».



Информация об этом размещена на официальном сайте Европарламента. После дебатов будет принята резолюция.



Сессию Европарламента по данному вопросу откроет Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

