Член Тбилгорсобрания Ираклий Надирадзе освобожден под расписку

12.06.2018 11:51 Член тбилисского муниципального собрания (сакребуло) от «Национального движения» Ираклий Надирадзе освобожден под расписку. Об этом сообщает МВД Грузии.



«Член тбилисского сакребуло от «Национального движения» Ираклий Надирадзе задержанный 11 июня в административном порядке на акции перед зданием парламента на проспекте Руставели, освобожден на основании взятой с него расписки», - пояснили в ведомстве.



Напомним, что сотрудниками Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел вчера на акции перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях задержано 19 лиц.



Задержанный на акции протеста Ираклий Надирадзе стал интернет-звездой. Видео задержания Надирадзе за считанные часы стало вирусным в грузинском сегменте интернета и за несколько часов набрало тысячи просмотров. Даже несмотря на драматизм момента, пользователи увидели в нем много забавного.



Дело в том, что депутат сделал комментарий в то время, как его тащили в машину четверо полицейских. Незавидное положение Надирадзе вовсе не помешало ему давать комментарий телекомпании «ПирWели».

Пока его «несли на руках», он успел сообщить, что задержание произошло в то время, когда он пытался помочь участнику акции отбиться от полиции. «Они на него набросились и душили за горло, я только хотел помочь их разнять. А потом меня похитили и теперь тащат, я не знаю куда», — сообщил Надирадзе, пока полицейские невозмутимо несли его в машину.

















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