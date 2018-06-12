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Мамикинс: Августовская война была и остается трагедией для граждан Грузии


12.06.2018   12:37
Не простим, не смиримся и не забудем, таким должен быть дух резолюции Европарламента, — об этом Первому каналу заявил европарламентарий Андрес Мамикинс.

«Августовская война была и остается трагедией для граждан Грузии. Мы, европарламентарии, хотим обратить внимание мира на трагические дни 2008 года. Вспомнить о войне, оценить и сделать правильные оценки. Мы должны думать и обсуждать восстановление территориальной целостности Грузии», — отметил Мамикинс.

По словам европарламентария, в Европарламенте состоялось обсуждение и по названии резолюции в связи с Грузией.

«Наши коллеги с левого фронта хотели изменить название и термин – оккупированные территории на отступнические территории. Еврокомиссия использует эту терминологию, однако большинство членов Европарламента решило, чтобы акцент был сделан на оккупированных территориях, а не отступнических территориях. Мы имеем дело с оккупированными Россией территориями. т.н. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемой частью Грузии», — добавил Мамикинс.

По словам члена Европарламента, Россия должна выполнять обязательства.

12 июня в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии.






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