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Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Монтенегро
12.06.2018 12:42
12-14 июня Грузию с официальным визитом посетит министр иностранных дел Монтенегро Срджан Дарманович.
По информации министерства иностранных дел Грузии, двухстороннюю встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Монтенегро проведет вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. После встречи министры иностранных дел двух стран проведут совместную пресс-конференцию.
На второй день визита Срджан Дарманович проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром финансов Мамукой Бахтадзе.
13 июня министр иностранных дел Монтерегро вместе с заместителем министра иностранных дел Грузии Вахтангом Махароблишвили примет участие в церемонии открытия почетного консульства Монтенегро в Грузии.
В рамках визита руководитель внешнеполитического ведомства Монтенегро посетит село Хурвалети у оккупационной линии и на месте ознакомится с ситуацией. Срджан Дарманович также возложит цветы к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии.
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