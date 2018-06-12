Сергеенко: Не важно какая фамилия у того или иного министра, важно, как развивается отрасль

12.06.2018 13:10 «Правительство реагирует на любые вызовы, которые есть в обществе и реагирует адекватно», — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко журналистам, которые спросили у министра о возможной отставке какого — либо нынешнего министра.



«Насколько я помню, в период что я служу стране на позиции министра здравоохранения, в правительстве было осуществлено более 50-55-ти изменений на протяжении последних шести лет. Не важно какая фамилия у того или иного министра, важно, как развивается отрасль .



У правительственных изменений свой формат и они должны быть объявлены в его рамках, поэтому я воздержусь от отдельных комментариев», — заявил Давид Сергеенко.















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