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Тунне Келам: Мы осуждаем все действия Кремля, которые мешают объединению Грузии


12.06.2018   13:11
«Мы осуждаем все действия Кремля, которые мешают объединению Грузии», — заявил Первому каналу европарламентарий Тунне Келам.

По его словам, политика, которая основывается на запугивании соседей, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность, желании создания постоянной дестабилизации, неприемлема для Евросоюза.

«Это лучшее время для оценки действий России. Лучшее время, чтобы сказать РФ из Европарламента, что их политика, которая основывается на запугивании соседей, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность, желании создания постоянной дестабилизации, неприемлема для Евросоюза и ЕС сделает максимум для того, чтобы оказать помощь друзьям и партнерам.

Мы осудили вторжение России в страну являющуюся нашим партнером и осуждаем все действия Кремля, которые мешают объединению Грузии. Сначала была Грузия, потом Украина. Мы много раз говорили и говорим сейчас, что тогда угрозы не были соответствующе оценены, мы не смогли остановить оккупанта. Вы получили нашу поддержку и мы еще раз выражаем глубокое сожаление из-за смерти Арчила Татунашвили. Это тяжелейшая трагедия»,- заявил Первому каналу Тунне Келам.








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