Сегодня состоится заседание парламентского большинства

12.06.2018 13:29 Сегодня назначено заседание парламентского большинства.



По информации Первого канала, в заседании парламентского большинства примет участие премьер-министр Георгий Квирикашвили.



Согласно существующей информации, встрече будут обсуждаться ожидаемые кадровые изменения.



Заседание большинства будет проходить в центральном офисе «Грузинской мечты».















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