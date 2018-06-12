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Сегодня состоится заседание парламентского большинства
12.06.2018 13:29
Сегодня назначено заседание парламентского большинства.
По информации Первого канала, в заседании парламентского большинства примет участие премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Согласно существующей информации, встрече будут обсуждаться ожидаемые кадровые изменения.
Заседание большинства будет проходить в центральном офисе «Грузинской мечты».
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