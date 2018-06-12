В работе службы 112 возникли проблемы по причине программного сбоя

12.06.2018 13:44 Прием звонков в 112 временно ограничен по причине программного сбоя, — об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел Грузии.



«Прием звонков в Центр оперативного управления неотложной помощи 112 временно ограничен по причине программного сбоя. Министерство внутренних дел приносит извинения за создавшееся положение.



Группа программистов 112 интенсивно работает над решением проблемы и данные изъяны будут исправлены в кратчайшие сроки.



Призываем население, в неотложных случаях писать нам на страницу 112 в «Фейсбуке» в форме личного сообщения», — заявляют в МВД.















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