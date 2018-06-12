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Дональд Трамп: Северная Корея уничтожит ракеты в кратчайшие сроки
12.06.2018 13:58
Северная Корея в кратчайшие сроки уничтожит ракеты, прошедшие испытания, — заявил президент США на пресс-конференции после встречи с лидером Северной Кореи.
По словам Дональда Трампа, этот момент не присутствует в совместном заявлении потому, что такая договоренность была достигнута уже после его подписания. По словам Трампа, в подходящее время он посетит Пхеньян, а Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.
Президент США также заявил, что США не станут сокращать свой контингент в союзнической Южной Корее, однако совместные с Сеулом «военные игры» будут прекращены.
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