Дональд Трамп: Северная Корея уничтожит ракеты в кратчайшие сроки

12.06.2018 13:58 Северная Корея в кратчайшие сроки уничтожит ракеты, прошедшие испытания, — заявил президент США на пресс-конференции после встречи с лидером Северной Кореи.



По словам Дональда Трампа, этот момент не присутствует в совместном заявлении потому, что такая договоренность была достигнута уже после его подписания. По словам Трампа, в подходящее время он посетит Пхеньян, а Ким Чен Ын принял приглашение посетить Белый дом.



Президент США также заявил, что США не станут сокращать свой контингент в союзнической Южной Корее, однако совместные с Сеулом «военные игры» будут прекращены.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

