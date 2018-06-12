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Президент Грузии поздравил пожарных - спасателей с профессиональным днем
12.06.2018 14:10
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет пожарных — спасателей с их профессиональным днем.
«Поздравляю пожарных — спасателей с профессиональным праздником!
Ваша ежедневная отвага и труд, с которыми вы профессионально боретесь в сложнейших ситуациях для спасения жизней людей, заслуживают высокой оценки. Грузинское общество никогда не забудет самопожертвования погибших спасателей во время исполнения их профессиональных обязанностей.
Я преклоняюсь перед памятью о погибшем во время наводнения в Тбилиси 13 июня спасателя Давида Музашвили, который ценой собственной жизни спас многих людей.
Ваше самопожертвование, отношение к профессии и человеческим принципам и ценностям являются примерными. Именно на таких достойных примерах растут будущие поколения и развивается государство.
Спасибо вам, за вашу работу! »- отмечается в поздравлении президента.
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