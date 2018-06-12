Президент Грузии поздравил пожарных - спасателей с профессиональным днем

12.06.2018 14:10 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет пожарных — спасателей с их профессиональным днем.



«Поздравляю пожарных — спасателей с профессиональным праздником!



Ваша ежедневная отвага и труд, с которыми вы профессионально боретесь в сложнейших ситуациях для спасения жизней людей, заслуживают высокой оценки. Грузинское общество никогда не забудет самопожертвования погибших спасателей во время исполнения их профессиональных обязанностей.



Я преклоняюсь перед памятью о погибшем во время наводнения в Тбилиси 13 июня спасателя Давида Музашвили, который ценой собственной жизни спас многих людей.



Ваше самопожертвование, отношение к профессии и человеческим принципам и ценностям являются примерными. Именно на таких достойных примерах растут будущие поколения и развивается государство.



Спасибо вам, за вашу работу! »- отмечается в поздравлении президента.















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