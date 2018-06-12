Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии поздравил пожарных - спасателей с профессиональным днем


12.06.2018   14:10
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет пожарных — спасателей с их профессиональным днем.

«Поздравляю пожарных — спасателей с профессиональным праздником!

Ваша ежедневная отвага и труд, с которыми вы профессионально боретесь в сложнейших ситуациях для спасения жизней людей, заслуживают высокой оценки. Грузинское общество никогда не забудет самопожертвования погибших спасателей во время исполнения их профессиональных обязанностей.

Я преклоняюсь перед памятью о погибшем во время наводнения в Тбилиси 13 июня спасателя Давида Музашвили, который ценой собственной жизни спас многих людей.

Ваше самопожертвование, отношение к профессии и человеческим принципам и ценностям являются примерными. Именно на таких достойных примерах растут будущие поколения и развивается государство.

Спасибо вам, за вашу работу! »- отмечается в поздравлении президента.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Всю Грузию можно будет пересечь за 4-4.5 часа - замглавы Минрегиона
Myway Airlines открыла рейс из Харькова в Тбилиси
Уровень бедности в Грузии существенно вырос - данные UNICEF
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии обсуждают дресс-код для туристов
«ИнгурГЭС» остановят на три месяца
40 тысяч рублей потеряла жительница Челябинской области от предлагавших отдых в Абхазии мошенников
Еще одна жительница Кирова, желавшая отдохнуть в Абхазии, осталась без денег
Желавшая отдохнуть в Абхазии жительница Ульяновска попалась на 37 тыс рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Киев, Кишинев и Тбилиси могут подать совместный иск к Кремлю
TANAP обеспечит выход стран региона к глобальным телекоммуникационным центрам - SOCAR Turkey Enerji
Проект «Южный газовый коридор» укрепит имидж Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна