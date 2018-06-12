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В офисе «Грузинской мечты» проходит встреча парламентского большинства
12.06.2018 16:14
В офисе партии «Грузинская мечта» проходит встреча парламентского большинства.
По предварительной информации, на встрече могут рассматривать вопрос правительственных изменений. Распространяется информация, что премьер-министр Георгий Квирикашвили может покинуть пост, что, согласно закону, приведет к прекращению полномочий других членов правительства.
Как заявил до начала встречи депутат Нукри Кантария, на встрече будет присутствовать и Бидзина Иванишвили.
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