В офисе «Грузинской мечты» проходит встреча парламентского большинства

12.06.2018 16:14 В офисе партии «Грузинская мечта» проходит встреча парламентского большинства.



По предварительной информации, на встрече могут рассматривать вопрос правительственных изменений. Распространяется информация, что премьер-министр Георгий Квирикашвили может покинуть пост, что, согласно закону, приведет к прекращению полномочий других членов правительства.



Как заявил до начала встречи депутат Нукри Кантария, на встрече будет присутствовать и Бидзина Иванишвили.















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