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Кантария: Думаю, настает время изменений


12.06.2018   16:15
По словам члена парламентского большинства Нукри Кантария, исходя из процессов, приходит время изменений.

Как заявил журналистам Кантария, он не обладает информацией о правительственных перестановках.

«Никто не шептал на ухо о правительственных изменениях. Посмотрим, такие вопросы мы будем рассматривать. Такие встречи часто проходят в большинстве, одна из таких встреч – сегодня. Исходя из процессов, приходит время изменений, однако я не могу говорить о том, конкретно какими они будут или как. Я считаю возможными изменения внутри, если за этим последует перестановка кадров, так как на определенном этапе нужно обновления. Текущие процессы обнажили многое и показали много проблем, которые нуждаются в пересмотре, а не игнорировании», — заявил Кантария.

По его словам, на сегодняшней встрече будет присутствовать и председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

Встреча парламентского большинства начнется в офисе «Грузинской мечты» в 15:00.






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