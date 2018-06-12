14 июня Европарламент проголосует за первую резолюцию, в которой будет идти речь об Арчиле Татунашвили

12.06.2018 16:17 14 июня Европарламент проголосует за первую резолюцию, в которой будет идти речь об Арчиле Татунашвили.



Как заявил Первому каналу член парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили, данный вопрос в резолюции подчеркнут в двух контекстах.



«В резолюцию, которую в четверг утвердит Европарламент, записаны конкретные фамилии. Речь идет об убийствах Отхозория, Татунашвили и Башарули на оккупированных территориях. Об этих убийствах говорится и в той части, где резолюция делает акцент на грубые нарушения прав человека, дискриминацию, ограничение передвижения», — заявил Цкитишвили.



По его оценке, Европарламент является высшей политической трибуной и сделанные там заявления и принятые резолюции имеют очень высокий политический вес.



Сегодня в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии. Перед депутатами выступит вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.















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