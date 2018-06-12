Нарчемашвили: Из-за проблем, которые есть в прокуратуре, правительство не должно уходить в отставку

12.06.2018 16:17 Представитель парламентского большинства Коба Нарчемашвили заявляет, что из-за проблем, которые есть в прокуратуре, правительство не должно уходить в отставку.



У меня пока нет никакой информации о возможных изменениях в правительстве. Знаю, что сегодня состоится собрание большинства. Такие встречи в последнее время очень часто проводились с участием Бидзины Иванишвили. Насчет изменений в правительстве не могу сказать ничего конкретного.



Мне кажется преувеличенным, что в стране сложилась трудная ситуация. Это нарратив некоторых телевидений и политических сил. Проблемы есть, но во всяком случае, я не считаю, что из-за сложившихся проблем, хотя бы в прокуратуре, правительство должно уйти в отставку. Одно — изменения в правительстве, другое — отставка. В этом, с политической точки зрения, очень большая разница», — отметил Коба Нарчемашвили.















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