Цкитишвили: Европарламент до этого не принимал резолюцию такого масштаба об оккупации Грузии

12.06.2018 16:30 У принятия резолюции с такой трибуны очень большое значение. Европарламент до этого не принимал резолюцию такого масштаба об оккупации Грузии, — об этом первому каналу заявил член парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили.



По его словам, Европарламент призывает все государства, являющиеся его членами, сделать аналогичные оценки.



«Европарламент, который является высшим европейским органом, сделает заявление по таким вопросам, которые уже годами являются предметом нашего возмущения и тревоги. Международное содружество стоит рядом с Грузией в борьбе против тех проблем, которые связаны с оккупацией территории Грузии. В резолюции есть призывы по всем тем вопросам, констатация которых осуществляется в первой части. Согласно резолюции, Россия должна выполнять взятые на себя обязательства и соблюдать принципы международного права. В части рекомендаций собраны все важные вопросы. Европарламент призывает все государства, которые являются его членами, сделать такие же оценки с их стороны. Что касается терминов, это имеет большую нагрузку для дипломатической лексики. Важно их внедрение и сохранение. Термин оккупации укоренен, однако его фиксирование и озвучивание в разных форматах является важнейшим для той политической и дипломатической борьбы, которую ведет Грузия. У Европарламента не было такого прецедента. Европарламент до этого не принимал резолюцию такого масштаба об оккупации Грузии. Спустя 10 лет после войны Европарламент скажет, что на лицо нерешенные проблемы, есть новые вызовы для Европы со стороны России и эти вопросы европейское общество не должно забывать», — заявил Дмитрий Цкитишвили.



Сегодня в Европейском парламенте запланированы дебаты по Грузии. Перед депутатами выступит вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.















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