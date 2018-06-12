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Маргвелашвили: Для Грузии развитие Китая - большая возможность, а не вызов
12.06.2018 17:27
«Развитие Китая — редкая и большая возможность для Грузии, а не вызов », — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью китайскому агентству «Синьхуа».
По словам Георгия Маргвелашвили, Грузия готова углубить сотрудничество с Китаем во всех сферах.
«Мы рассматриваем развитие Китая как редкую и большую возможность для мира, вместо вызова. Вот почему Грузия подписала в прошлом году соглашение о свободной торговле с Китаем», — сказал президент Грузии в интервью.
По словам президента Грузии, Китай является важным и интересным игроком в глобальной политике и экономике и способствует миру и стабильности в мире.
«Когда мы говорим об экономическом или культурном диалоге между разными нациями, мы не можем игнорировать Китай, который является одним из сильнейших государств с точки зрения экономической, демографической и военной деятельности», — сказал президент Грузии.
По оценке Георгия Маргвелашвили, отношения между Грузией и Китаем развиваются в правильном направлении. По его словам, обе страны связывает основанное на доверии, продуктивное политическое, экономическое и культурное партнерство. Он также отметил, что поддержка Китая для Грузии имеет жизненно важное значение, принимая во внимание роль Китая в ООН.
Президент Грузии также рассказал о совместных проектах с Китаем, в том числе и «Один пояс, один путь».
«Если вы посмотрите на проекты в рамках инициативы «Один пояс, один путь », то откроете много маршрутов. Однако путь Грузии самый простой и интересный», — заявил Маргвелашвили и отметил, что Грузия может способствовать диверсификации торговых путей.
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