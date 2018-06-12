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Украина передала в Гаагский суд документы подтверждающие участие России в войне на Донбассе


12.06.2018   17:36
Украина передала в Гаагский суд документы, которые подтверждают участие России в войне на Донбассе. По информации украинских СМИ, Киев обвиняет Москву в нарушении двух конвенций: международная конвенция запрещающая финансирование терроризма и конвенция ООН о пресечении всех форм расовой дискриминации.

«Сегодня Россия получила в международном уголовном суде Гааги от нас «подарок», который весит 90 килограмм, состоит из 17500 страниц и 29 томов», — написал в социальной сети министр иностранных дел Украины.

По заявлению президента Украины Петра Порошенко, Россия упрямо лжет, что земля Украины не оккупирована, она не присылала ракеты «Бук», с помощью которых был сбит MH17 и не размещала системы «Град», которыми она бомбила мирное население в Мариуполе, Краматорске и Авдеевке.

Порошенко видит в представлении документов символизм, так как Украина обратилась в суд 12 июня. Именно в этот день в масштабах всей России отмечается «День России».






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