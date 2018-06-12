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Грузия застыла в ожидании кадровых изменений в правительстве


12.06.2018   18:16
Правительство и парламент Грузии проводят закрытое заседание, на нем обсуждаются кадровые перестановки, сообщают местные СМИ.

Член парламентского большинства Нукри Кантария перед началом заседания заявил журналистам, что на встрече планируется обсудить обстановку в стране и возможные кадровые перестановки. По его словам, "пришло время для изменений".

По данным грузинских СМИ, в отставку могут уйти премьер Георгий Квирикашвили и еще три-четыре министра, в том числе глава Минюста Тея Цулукиани. Предположительно, обязанности премьера будет исполнять министр внутренних дел и первый вице-премьер Георгий Гахария.

Пресс-конференция по итогам заседания была назначена на 17:00, однако пока не начиналась. Журналисты и общественность с нетерпением ждут итогов этого заседания.






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