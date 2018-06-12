Появилась информация о совместных действиях Украины, Молдовы и Грузии касательно агрессии России

12.06.2018 18:19 В ближайшее время Украина, Молдова и Грузия могут подать совместный иск к России. Но сначала международная компания должна оценить потери вышеупомянутых стран от оккупации территорий и сформировать судебный кейс против Кремля. Об этом заявил спикер молдавского парламента Адриан Канду, пишет "Цензор.НЕТ".



"Вывод российских войск – это не обсуждается между нами и Приднестровьем. Это должно обсуждаться на большом уровне. Нужно требовать от США, от ЕС, от ОБСЕ более решительных действий. Как мы можем еще продвинуться? Иногда с Украиной и Грузией находим решение. Кроме санкций, у нас появилась идея – мы хотим, чтобы международная компания оценила потери всех трех государств от оккупации территорий, и сформируем кейс судебный", – подчеркнул политик.



Правда, он не уточнил, в какой именно международный суд планируют направить документы об агрессии Кремля, но, по его словам, Грузия, Молдова и Украина, могут в случае выигрыша этого дела получить миллиарды.



"Что касается более активных действий, то мы требуем этого всегда. За следующие месяцы мы хотим добиться решения ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Конечно, Россия завтра этого не сделает. Но это еще один юридический инструмент, позже это поможет нам обратиться в какие-то международные суды", – добавил Канду.



Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что Украина будет помогать Молдове в восстановлении территориальной целостности, в частности в возвращении самопровозглашенного "Приднестровья"















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