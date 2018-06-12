Украина подала в суд ООН меморандум по иску против России о терроризме

12.06.2018 18:22 Украина направила в Международный суд ООН расширенный меморандум в рамках иска против России, которую Киев обвиняет в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.



Он назвал "очень символичным" тот факт, что "Международный Суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума в деле Украины против России". "Меморандум содержит огромное для практики суда количество доказательств", — написал Порошенко в своем Фейсбуке.



Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил через Твиттер, что поданный меморандум включает в себя 29 томов и 17,5 тысяч страниц текста.



Комментируя подачу документа, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что Москва — как и в деле "Грузия против России" —будет возражать по поводу юрисдикции суда. По ее мнению, на рассмотрение вопроса о том, подлежит ли вообще дело юрисдикции Международного суда, уйдет до полутора лет.



В иске, который был подан в январе этого года, Киев требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать ее прекратить поддерживать сепаратистов Донбасса, а также выплатить полную компенсацию ущерба за сбитый над Донецкой областью малайзийский "Боинг" и обстрел мирного населения в городах на востоке Украины.



Международный суд ООН 19 апреля частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении России, обязав ее воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. МИД РФ тогда посчитал «важным», что суд ООН при рассмотрении иска Украины, как утверждают в Москве, «не поддержал» заявления Киева «о статусе Крыма».















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