Саакашвили: Правительство необходимо сменить, но не очередными согласованными с Москвой марионетками

12.06.2018 18:26 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили отзывается на возможные правительственные изменения на странице Facebook.



Он пишет, что нужны правительство, пользующееся доверием народа, американские и британские судьи в Верховном суде, прокурор, оснащенный доверием народа, и уточняет, что желательно, чтобы он тоже был иностранным юристом, и новые парламентские выборы:



"Питон старается сменить кожу. Система Иванишвили пошатнулась под народным давлением, и он готовится к смене правительства. "Правительство" Грузии обязательно надо сменить, но не очередными марионетками олигарха (согласованными с Москвой)".



Сегодня, 12 июня, в офисе "Грузинской мечты" назначено заседание. На встрече будет присутствовать председатель партии Бидзина Иванишвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. По предварительной информации, заседание властного большинства связано с правительственными изменениями.

















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