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false start - решение о кадровых перестановках пока не принято


12.06.2018   18:33
Завершилось заседание парламентского большинства, которого все так ждали. А именно - ждали кадровых изменений в правительстве Грузии, но надежды не сбылись. Как оказалось, решение по кадровым перестановкам принять не удалось. А журналистам рассказали очередную сказку.

По окончании заседания к журналистам вышел лидер большинства Арчил Талаквадзе, вопрос о правительственных изменениях вообще не обсуждался на сегодняшнем заседании. По его словам, собравшиеся три часа обсуждали сегодняшний доклад UNICEF о бедности в Грузии. На вопросы журналистов о конкретных деталях этого доклада Талаквадзе ответить не смог.

То же самое слово в слово заявил член парламентского большинства Леван Коберидзе.

По распространенной информации, планировалась отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили, министра юстиции Теи Цулукиани и еще нескольких членов правительства. Предполагалось, что исполняющим обязанности главы правительства может стать глава МВД Георгий Гахария, или, согласно другим источникам, министр финансов Мамука Бахтадзе.






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