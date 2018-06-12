|
|
false start - решение о кадровых перестановках пока не принято
12.06.2018 18:33
Завершилось заседание парламентского большинства, которого все так ждали. А именно - ждали кадровых изменений в правительстве Грузии, но надежды не сбылись. Как оказалось, решение по кадровым перестановкам принять не удалось. А журналистам рассказали очередную сказку.
По окончании заседания к журналистам вышел лидер большинства Арчил Талаквадзе, вопрос о правительственных изменениях вообще не обсуждался на сегодняшнем заседании. По его словам, собравшиеся три часа обсуждали сегодняшний доклад UNICEF о бедности в Грузии. На вопросы журналистов о конкретных деталях этого доклада Талаквадзе ответить не смог.
То же самое слово в слово заявил член парламентского большинства Леван Коберидзе.
По распространенной информации, планировалась отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили, министра юстиции Теи Цулукиани и еще нескольких членов правительства. Предполагалось, что исполняющим обязанности главы правительства может стать глава МВД Георгий Гахария, или, согласно другим источникам, министр финансов Мамука Бахтадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна