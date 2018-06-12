false start - решение о кадровых перестановках пока не принято

12.06.2018 18:33 Завершилось заседание парламентского большинства, которого все так ждали. А именно - ждали кадровых изменений в правительстве Грузии, но надежды не сбылись. Как оказалось, решение по кадровым перестановкам принять не удалось. А журналистам рассказали очередную сказку.



По окончании заседания к журналистам вышел лидер большинства Арчил Талаквадзе, вопрос о правительственных изменениях вообще не обсуждался на сегодняшнем заседании. По его словам, собравшиеся три часа обсуждали сегодняшний доклад UNICEF о бедности в Грузии. На вопросы журналистов о конкретных деталях этого доклада Талаквадзе ответить не смог.



То же самое слово в слово заявил член парламентского большинства Леван Коберидзе.



По распространенной информации, планировалась отставка премьер-министра Георгия Квирикашвили, министра юстиции Теи Цулукиани и еще нескольких членов правительства. Предполагалось, что исполняющим обязанности главы правительства может стать глава МВД Георгий Гахария, или, согласно другим источникам, министр финансов Мамука Бахтадзе.















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