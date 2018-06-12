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Саакашвили хочет британских и американских юристов прокурорами и судьями Грузии


12.06.2018   19:35
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили требует, чтобы прокурорами и судьями Грузии были британские и американские юристы. Саакашвили распространил соответствующее обращение на странице facebook, и отметил, что "правительство" Грузии следует обязательно сменить.

"Питон старается сменить кожу. Система Иванишвили пошатнулась под давлением народа, и он готовится к смене правительства. "Правительство" Грузии обязательно надо сменить, но не очередными марионетками олигарха (согласованными с Москвой).

Нам срочно нужны правительство, пользующееся доверием народа, иностранные, желательно американские и британские судьи в Верховном суде, прокурор, оснащенный доверием народа (можно пригласить иностранного юриста), и новые парламентские выборы, проведенные международной избирательной администрацией, а не олигархом"- пишет Саакашвили.







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