Серго Ратиани: Правящая команда в более глубоком кризисе, чем это видится извне

12.06.2018 20:00 Член «Европейской Грузии» Серго Ратиани говорит, что правящая команда находится в более глубоком кризисе, чем это видится извне. Об этом Ратиани сказал, оценивая сегодняшнюю встречу парламентского большинства.



«Видимо, кризис в правящей команде более серьезный, чем это видится извне. На фоне общественного давления и недовольства, по-видимому, они задумались, однако внутри такой беспорядок, что Бидзина Иванишвили не смог принять решения, как действовать. Если и это не будет сделано, то это значит, что налицо серьезный политический кризис», — сказал Серго Ратиани.



По заявлению членов парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на сегодняшнем заседании правительственные изменения не обсуждались.















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