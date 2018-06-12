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Серго Ратиани: Правящая команда в более глубоком кризисе, чем это видится извне


12.06.2018   20:00
Член «Европейской Грузии» Серго Ратиани говорит, что правящая команда находится в более глубоком кризисе, чем это видится извне. Об этом Ратиани сказал, оценивая сегодняшнюю встречу парламентского большинства.

«Видимо, кризис в правящей команде более серьезный, чем это видится извне. На фоне общественного давления и недовольства, по-видимому, они задумались, однако внутри такой беспорядок, что Бидзина Иванишвили не смог принять решения, как действовать. Если и это не будет сделано, то это значит, что налицо серьезный политический кризис», — сказал Серго Ратиани.

По заявлению членов парламентского большинства Арчила Талаквадзе, на сегодняшнем заседании правительственные изменения не обсуждались.






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