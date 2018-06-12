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UNICEF: здравоохранение в Грузии стало более доступным


12.06.2018   21:02
Для сельских жителей Грузии здравоохранение стало более доступным, говорится в «Исследовании благополучия населения – 2017 года», который подготовил Детский фонд ООН (UNICEF).

В опубликованном сегодня исследовании отмечено, что программа Всеобщего здравоохранения стала той основой, с помощью которой государство путем значительного софинансирования сделала доступной медицинские сервисы для самых нуждающихся семей.

По сравнению с 2013 годом в 2017 году с 2.7% до 18.2% выросло количество тех сельских жителей Грузии, которые регулярно пользовались сервисом медицинской проверки.

Выросли и показатели других медицинских услуг. Например, доступ на госпитальное обслуживание с 4.4% вырос до 7.7%; хирургические операции — с 3.6% до 7.7%; мониторинг беременности – с 1.8% до 2.3%.

«Исследование благополучия населения» проводится раз в два года и изучает положение семей, проживающих на подконтрольных властям Грузии территориях.

Согласно программе Всеобщего здравоохранения, задействованной при министре труда, здравоохранения и социальной защиты Давидом Сергеенко, гражданам Грузии предлагается бесплатное медицинское страхование.

В прошлом году Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) признало государственную Программу всеобщего здравоохранения Грузии успешным проектом. Среди достижений Программы всеобщего здравоохранения были названы повышение доступа к медицинским услугам, снижение финансовых барьеров и расширение охвата медицинских услуг в стране.






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