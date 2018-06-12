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Греция согласилась на переименование Македонии, сняв преграду для расширения НАТО


12.06.2018   22:04
Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору относительно названия небольшой балканской страны. Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас, сообщает Ekathimerini.

"У меня хорошие новости... Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, который занимал наши умы много лет", - сказал Ципрас.

"У нас есть соглашение, и я счастлив, потому что у нас есть соглашение, которое охватывает все условия, установленные греческой стороной", - сказал он.

Согласно договоренностям, БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Агентство Meta приводит основные пункты достигнутого соглашения: сохранение прилагательного "македонский" по отношению к гражданству и языку, признание македонского языка с уточнением, что это славянский язык, термин "македонец" или "гражданин Республики Северная Македония" должен употребляться с уточнением, что граждане страны не имеют отношения к древней греческой цивилизации.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года - времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшего сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. За это длительное время блокируется вступление Македонии в ЕС и НАТО. В 2008 году на саммите рассматривался вопрос приглашения Македонии в Альянс, поскольку она выполнила все требования, но спор с Грецией притормозил процесс.

СМИ ранее сообщали, что наиболее вероятным названием Македонии, которая позволит решить спор с Грецией, является Республика Северная Македония.

Среди вариантов названия Македонии также назывались "Республика илинденска Македония", Республика Верхняя Македония, Республика Вардарська Македония и Республика Македония (Скопье).






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