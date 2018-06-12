Цкитишвили: Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии и продолжает политику непризнания

12.06.2018 22:59 Евросоюз поддерживает территориальную целостность Грузии и продолжает политику непризнания, — так откликнулся член парламентского большинства Дмитрий Цкитишвили на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что международное сообщество осуждает «признание» Сирийской Арабской Республикой оккупированных территорий Грузии в качестве независимых государств.



«Очень важно, что Федерика Могерини упомянула это в ходе выступления и с этой высокой трибуны еще раз повторила непоколебимую позицию организации. Сегодня все услышали, что у этой политики России нет перспективы», — заявил Дмитрий Цкитишвили.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во время дебатов по Грузии, что признание Сирийской Арабской Республикой оккупированных территорий Грузии в качестве независимых государств является нарушением международного законодательства и усложнит решение конфликта.



Сегодня в Европейском парламенте проходят дебаты по Грузии. Перед депутатами выступила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.















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