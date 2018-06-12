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Посол Турции не знает, почему президент Грузии не участвовал в церемонии открытия TANAP
12.06.2018 23:13
Сегодня близ турецкого города Эскишехир состоялась церемония открытия газопровода Трансанатолийского газопровода TANAP — основной части «Южного газового коридора» протяженностью 1850 км.
Дата открытия была запланирована на первую неделю июля, однако из-за досрочных президентских и парламентских выборов в Турции, которые состоятся 24 июня, церемония открытия TANAP проводится раньше.
В церемонии запуска газопровода со стороны Грузии не приняли участие ни президент, ни премьер-министр, ни министр экономики страны. Грузию на мероприятии представит посол в Турции Ираклий Коплатадзе.
Ранее сообщалось, что президент Турции пригласил на церемонию президента Грузии Георгий Маргвелашвили по телефону, беседа состоялась 1 июня. Сегодня в администрации президента Грузии сообщили, что несмотря на приглашение, визит не состоялся.
«Это было решение, принятое в последнюю минуту, но не знаю почему. Грузия представлена на мероприятии на уровне посла. Этот проект объединяет Турцию, Азербайджан и Грузию. Конечно же, мы всегда хотим видеть наших грузинских друзей в Турции, однако даже в том случае, если их там нет, мы чувствуем их близость», — так прокомментировала ситуацию посол Турции в Грузии Фатьма Серен Язган в интервью Общественному телевидению Грузии.
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