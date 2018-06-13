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Андрикиене: Мы не должны забывать, что Грузия является жертвой российской агрессии


13.06.2018   09:26
Грузия была, есть и будет нашим надежным партнером, Грузия ценный партнер Евросоюза и НАТО, — об этом европарламентарий Лайма Андрикиене заявила в ходе дебатов по Грузии.

По ее словам прошло 10 лет с тех пор, как российские вооруженные силы вторглись в Грузию, однако Россия и сегодня не выполняет обязательства.

«Прошло 10 лет с вторжения российских вооруженных сил в Грузию. Какое положение у нас сегодня? И сегодня российские вооруженные силы стоят в Грузии, в т.н. Южной Осетии и Абхазии. У нас есть соглашение, подписанное в 2008 году, которое Россия не выполняет уже 10 лет. Вместо выполнения взятых на себя обязательств, Россия с 2011 года начала возводить искусственные барьеры, разделять, изолировать народ и передвигать т.г. границу.

Коллеги, мы не должны забывать, что Грузия является жертвой российской агрессии и 20% страны оккупированы Россией. Грузия была, есть и будет нашим надежным партнером. Грузия – ценный партнер Евросоюза и НАТО», — заявила европарламентарий Лайма Андрикиене.

Сегодня в Европейском парламенте проходят дебаты по Грузии. Перед депутатами выступила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини, которая будет говорить на тему — оккупированные территории Грузии спустя 10 лет после вторжения России.







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