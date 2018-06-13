|
|
Могерини: Мы осуждаем «признание» Сирией оккупированных территорий Грузии
13.06.2018 09:47
Федерика в качествеВместе с международным сообществом мы осудили признание режимом Асада независимости оккупированных территорий Грузии, — об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во время дебатов по Грузии.
«Мы осуждаем признание Россией регионов Грузии — т.н. Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Недавно Сирийская Арабская Республика приняла решение установить дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией.
Мы, вместе с международным сообществом, тотчас осудили этот шаг Сирии. Это – нарушение международного законодательства и усложнит решение конфликта», — заявила Федерика Могерини.
независимых государств
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна