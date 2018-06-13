Могерини: Мы осуждаем «признание» Сирией оккупированных территорий Грузии

13.06.2018 09:47 Федерика в качествеВместе с международным сообществом мы осудили признание режимом Асада независимости оккупированных территорий Грузии, — об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во время дебатов по Грузии.



«Мы осуждаем признание Россией регионов Грузии — т.н. Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Недавно Сирийская Арабская Республика приняла решение установить дипломатические отношения с Южной Осетией и Абхазией.



Мы, вместе с международным сообществом, тотчас осудили этот шаг Сирии. Это – нарушение международного законодательства и усложнит решение конфликта», — заявила Федерика Могерини.

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