Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, инициированную Грузией

13.06.2018 10:06 На 72-ой сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию «О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, Грузия», — информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, необходимо отметить, сто сохраняется тенденция роста количества сторонников резолюции.



«Генеральная Ассамблея ООН принимает эту резолюцию с 2008 года, чем укрепляет фундаментальные права вынужденно перемещенных лиц, в первую очередь, право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места их проживания.



Резолюция, исходя из ее задач, носит чисто гуманитарный характер и основывается на руководящих принципах ООН в отношении внутренне перемещенных лиц. Она осуждает демографические изменения, осуществленные в оккупированных регионах Грузии насильственным путем, подтверждает право вынужденно перемещенных лиц возвращаться в свои дома независимо от этической принадлежности, достойно и безопасно, и подчеркивает необходимость уважения и защиты их имущественных прав », — говорится в информации МИД.



По данным ведомства, резолюция ООН указывает на настоятельную необходимость гуманитарной деятельности в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Помимо гуманитарного контекста резолюция имеет практическую нагрузку, поскольку она призывает Генерального секретаря Организации Объединенных Наций ежегодно готовить доклад о статусе вынужденно перемещенных лиц, проживающих в Грузии, и выполнении резолюции.



«Данное приобретает особое значение для ситуации на фоне тяжелого положения с точки зрения прав человека на оккупированных территориях Грузии и отсутствия международных механизмов контроля, что является еще одним препятствием для безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев.



Следует отметить, что в резолюции содержится призыв к участникам Женевских переговоров, активировать усилия для улучшения положения в области прав человека в оккупированных регионах, что, в свою очередь, поможет вынужденно перемещенным лицам и беженцам вернуться в свои дома», — отмечается в информации министерства иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, важно подчеркнуть, что принятием данной резолюции на Генеральной ассамблее ООН вопрос Грузии по-прежнему остается в повестке дня одного из самых важных форумов в мире и привлекает внимание международного содружества.



«Министерство иностранных дел вместе с постоянным представителем Грузии в ООН и посольствами Грузии за рубежом и в будущем не будет жалеть усилий для защиты фундаментальных прав внутренне перемещенных лиц на международной арене, поскольку это является одним из главных приоритетов правительства Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии выражает благодарность всем государствам, которые поддержали право на возвращение беженцев и вынужденно перемещенный лиц и еще раз выразили свое сочувствие каждому беженцу», — отмечается в информации внешнеполитического ведомства Грузии.















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