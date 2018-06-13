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Задержан мэр города Марнеули Темур Абазов


13.06.2018   10:42
Задержан мэр города Марнеули Темур Абазов. Об этом сообщают в прокуратуре Грузии. По имеющейся информации, его задержание связано с фактом нечеловеческого и унизительного обращения с жителем Марнеули. Следствие по делу ведет подразделение главпрокуратуры в регионе Квемо Картли.

Согласно информации, следствие ведет по обвинению в нечеловеческом и унизительном обращении группой лиц.

Накануне был опубликован видеоматериал, на котором изображен мужчина, который оскорблял на проходившей в Тбилиси акции Бидзину Иванишвили и мэра Марнеули. Позже был опубликован еще один видеоматериал, в котором видно, что он стал жертвой нечеловеческого и унизительного обращения. На кадрах видно, как гражданина перед камерой заставляют умыться собственной мочой.

Стоит отметить, что до назначения на должность мэра Марнеули, Темур Абазов был сотрудником личной охраны экс-премьера Грузии Бидзины Иванишивли. Среди широкой общественности он получил известность за активность в соцсетях, где он часто публикует фоото со своих тренировок фитнесом.






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