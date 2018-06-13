Бахтадзе: Для нас главное экономический рост, который коснется каждого из наших граждан

13.06.2018 11:15 Для нас главное не только экономический рост, но инклюзивный рост, такой, который коснется каждого из наших граждан, когда блага распределяются между всеми гражданами равномерно, - об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя вопросы, обсуждавшиеся вчера на заседании парламентского большинства.



По словам министра, все реформы, которые осуществляются и планируются в будущем, будут еще больше ориентированы именно на эту цель. По его словам, на встрече состоялось обсуждение экономических реформ, которые уже анонсированы и осуществление которых планируется в ближайшем будущем.



«Несколько пакетов реформ уже обсуждаются в парламенте Грузии. Вместе с этим, мы говорили о тех экономических инициативах, которые озвучим в ближайшие дни. Состоялся разговор касательно исследования, подготовленного под эгидой ООН. Для нас очень важно, что у проведенных реформ есть конкретный результат», - заявил Мамука Бахтадзе.



Министр финансов еще раз подчеркнул необходимость реформ в секторе образования и сообщил, что это направление будет одним из главных приоритетов.



«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ни одна экономическая реформа в Грузии не даст желаемых результатов без фундаментальной реформы в сфере образования. Это не только наше мнение. Это мнение наших партнеров, международных финансовых институтов, и, естественно, мы подготовили очень солидную и многостороннюю реформу в этом направлении, и я могу с полной ответственностью заявить, что реформа сектора образования станет одним из наших главных приоритетов», - заявил Бахтадзе, комментарий которого распространяет пресс-служба Министерства финансов.















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